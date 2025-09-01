Россия
В России фельдшерам разрешили заменять врачей в нескольких случаях

В РФ фельдшерам и акушерам разрешили исполнять обязанности врачей при нехватке
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В России фельдшерам и акушерам разрешили исполнять обязанности врачей при их нехватке. Соответствующий приказ Минздрава вступил в силу 1 сентября.

Согласно новым нормам, на фельдшеров и акушеров смогут возложить функции врача при оказании первичной медико-санитарной помощи, при оказании скорой помощи, а также при назначении и применении лекарственных препаратов.

Обязанности на фельдшеров и врачей сможет переложить медицинская организация. Приказ Минздрава будет действовать до 1 сентября 2031 года.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова, комментируя новые правила, объяснила, что такой шаг стал ответом на реальную потребность системы здравоохранения в кадрах, особенно в регионах. Речь, как заверила парламентарий, не идет о подмене врача — это необходимая мера в первичном звене здравоохранения, которая позволит улучшить доступность медицинской помощи.

