В России обновили список противопоказаний к управлению автомобилем

В России запретили управление автомобилем с аномалиями зрения

В России вступил в силу обновленный список противопоказаний к управлению автомобилем. В частности, запрещено садиться за руль автомобилистам с аномалиями зрения и психическими расстройствами. Соответствующий документ в апреле подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В частности, управление автомобилем противопоказано гражданам с аутизмом, а также синдромами Ретта и Аспергера. Кроме того, список пополнили частичная цветовая слепота, искаженное восприятие красного и зеленого цветов.

Кроме того, в России с 1 сентября резко вырос штраф за непропуск машин с мигалками. Теперь за это нарушение грозит взыскание в размере от 7,5 тысячи до 10 тысяч рублей, а также лишение прав на срок от полугода до года.