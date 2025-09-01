Россия
12:13, 1 сентября 2025Россия

В России подвели итоги летнего наступления в зоне СВО и показали занятые земли на карте

В России заявили о 83 населенных пунктах, занятых ВС РФ в зоне СВО за лето
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

За последние три месяца под контроль Российской армии перешло свыше 80 населенных пунктов в зоне СВО. Итоги летней кампании подвел Telegram-канал «Карта СВО. Главное».

Автор канала подсчитал, что за лето 2025 года Вооруженные силы России установили контроль над 83 населенными пунктами.

На видео наглядно показан прогресс, которого удалось достичь российским войскам в зоне спецоперации. Больше всего населенных пунктов было занято на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

Ранее итоги продвижения армии России подвел глава ДНР Денис Пушилин. 31 августа он заявил о переходе всего юга республики под российский контроль. «Все наши города, все наши районы освобождены, что касается юга республики», — заявил он в видеообращении.

    Последние новости

    Все новости
    Все новости