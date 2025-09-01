В России школьница жестоко избила сверстницу и попала на видео

В Калининградской области школьница избила сверстницу, это сняли на видео

В Калининградской области школьница жестоко избила сверстницу. Снятую подростками запись опубликовал Telegram-канал Amber Mash.

По данным канала, все произошло на стадионе в поселке Гусево. На кадрах девушка оседлала другую, после чего стала наносить ей удары кулаком по голове. При этом она держала сверстницу за волосы. Происходящее сопровождается восторженными криками и смехом подростков за кадром.

Позже канал уточнил, что девочки поссорились из-за одежды, которой они якобы имели обыкновение обмениваться.

Ранее в Новосибирске две школьницы избили мальчика и заставили его встать на колени. По словам местных жителей, девочки и раньше привлекали к себе внимание антиобщественным поведением. Они отметили, что жалобы в полицию не возымели действия.