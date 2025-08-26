В России две школьницы избили мальчика и заставили его встать на колени

В Новосибирске школьницы избили мальчика и заставили его встать на колени

В Новосибирске школьницы избили мальчика. Об этом сообщает Telegram-канал «Новосибирск с огоньком».

По данным канала, также девочки унизили первоклассника, заставив его встать на колени.

По словам местных жителей, девочки и ранее отличались вызывающим поведением. Они отметили, что жалобы в полицию не возымели действия.

Ранее в Краснодаре унижения подростками сверстника сняли на видео. Его заставили лизать обувь под угрозой избиения. На другом видео тот же мальчик стоит на коленях. Он просит прощения за то, что «лапал» девочку и склонял ее к близости.