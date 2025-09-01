В России ввели новые ограничения для дачников. Какие действия теперь запрещено проводить с недвижимостью?

Россиянам с 1 сентября 2025 года запретили продавать землю отдельно от дачи

Владельцам дачных участков в России установили различные запреты. В том числе под ограничение попадает продажа земли отдельно от постройки и раздел дома с собственниками. Новый закон вступает в силу с 1 сентября.

Также запрет распространяется на жилые и садовые дома, гаражи и любые хозяйственные постройки. Помимо этого, вводятся ограничения на создание садовых участков на землях сельскохозяйственного значения и в зоне, где уже невозможно ведение садоводства и огородничества для собственных целей.

Вдобавок власти уточнили термины «садовый земельный участок», «хозяйственные постройки» и «взносы». Также четко разделяются понятия коллективного и личного садоводства и огородничества.

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Россиянам запретили заниматься предпринимательством на своих дачах

Уже с сентября закон запрещает ведение на территории садового товарищества предпринимательской деятельности. Под запрет попадет строительство на дачах коммерческих объектов (бань, хостелов, кафе и так далее).

Также на территории нельзя оказывать платные услуги (например, заниматься парикмахерским делом или массажем), а еще запрещается организация производства с дальнейшей продажей (речь может идти о тепличных комплексах или питомниках). Участки дачникам нельзя использовать под склад. Помимо этого, запрещено хранение товаров для дальнейшей продажи.

Примечательно, что в отношении овощеводства, выращивания и содержания домашней птицы ограничения не вводятся, если деятельность направлена на удовлетворение собственных интересов и не создает дискомфорта для соседей. В то же время запрещается наем работников для сбора урожая.

За все остальное россияне будут привлечены к ответственности. В частности, для физических лиц возможен штраф от 10 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 тысяч рублей.

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В России начали действовать признаки неиспользования земли

В стране с 1 сентября начали действовать ранее уточненные признаки неиспользования земельных участков в поселениях и садоводческих хозяйствах. Таким образом, если земля долго остается неиспользованной, ее могут изъять.

В перечне есть несколько признаков. Например, на участках, выделенных под строительство, здания должны появиться уже в течение пяти лет, а под ИЖС — в течение семи лет. Если этого не произойдет, россияне лишатся своей земли.

Также основаниями для изъятия признали захламление более 50 процентов территории отходами, если проблема не решена в течение года с момента выявления. Затем будет оцениваться надлежащее содержание зданий. Если в постройках отсутствуют окна, это риск для россиян.

Помимо этого, еще одним признаком указали зарастание участка сорняками — когда более половины площади покрыты растительностью выше одного метра на протяжении года. В то же время россиянам посоветовали быть осторожными в зачистке своих территорий: за вырубку краснокнижных деревьев могут привлечь к ответственности. Помимо этого, аварийные деревья можно убрать с участка только при помощи МЧС.