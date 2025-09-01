Силовые структуры
15:38, 1 сентября 2025

В российском регионе мужчина получил срок за сбор денег для террористов

В Московской области осудили мужчину, собиравшего деньги террористам
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Московской области осудили мужчину собиравшего деньги террористам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статье 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ.

Как установил суд, с июня по июль 2024 года 29-летний осужденный находился на территории городского округа Красногорск и осуществлял финансирование международной террористической организации. Также он вступил в сговор со своим знакомым, злоумышленник получал деньги от иных лиц и передавал их товарищу для дальнейшего перевода.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его деятельность.

Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима, первые три года он проведет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что пятерых россиян признали виновными в совершении терактов и диверсий.

    Все новости