В российском регионе вертолет МЧС совершил жесткую посадку

На Курилах вертолет Ми-8 МЧС совершил жесткую посадку, никто не пострадал

На Курильских островах вертолет Ми-8 МЧС совершил жесткую посадку. Об этом сообщило управление МЧС по Сахалинской области, передает ТАСС.

Как уточнили в министерстве, вертолет жестко сел на острове Итуруп. Ми-8, совершивший аварийную посадку, принадлежал Хабаровскому авиационно-спасательному центру.

«Произошла жесткая посадка на Итурупе. Погибших и пострадавших нет. На месте работает комиссия по выявлению причины происшествия», — сообщили в МЧС.

Ранее вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Хабаровском крае на косе реки. Это произошло, когда Ми-8 облетал территорию поселка Охотск-2, никто не пострадал.