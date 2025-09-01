В Совфеде ответили на вопрос о внесении Путиным кандидатуры на пост главы Верховного суда

Президент России Владимир Путин пока не вносил кандидатуру на пост руководителя Верховного суда (ВС) России. Об этом заявил председатель конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, его цитирует РИА Новости.

Сенатор отрицательно ответил на вопрос о том, вносил ли глава государства кандидатуру на пост главы суда. Других подробностей об этом он не привел.

Место главы Верховного суда освободилось после смерти его руководителя Ирины Подносовой в конце июля. Заявление на эту должность уже подал Игорь Краснов — руководитель Генеральной прокуратуры России. Чиновник стал единственным претендентом на должность, хотя СМИ писали, что среди преемников Подносовой мог оказаться глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

По закону на должность председателя ВС РФ может быть избран любой гражданин России старше 35 лет, имеющий юридический стаж не менее десяти лет и прошедший экзамен в ВККС. От этого экзамена освобождаются действующие (или ушедшие в отставку менее трех лет назад) судьи, а также лица, удостоенные звания «Заслуженный юрист РФ». Краснову это звание присвоили 22 августа.