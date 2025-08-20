Бастрыкина предложили на пост главы Верховного суда

«Ведомости»: Главу СК Бастрыкина рассмотрят на пост председателя Верховного суда

Главу Следкома Александра Бастрыкина рассматривают в качестве кандидата на пост председателя Верховного суда (ВС). Прием откликов на должность проводят до 25 августа, передают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента (АП), Верховному суду и в судейском сообществе.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) открыла вакансию после смерти предыдущей главы ВС Ирины Подносовой. Кандидатуру Бастрыкина обсуждают «как наиболее очевидную», в том числе потому, что в августе 2025 года у председателя Следственного комитета заканчивается срок полномочий, а указ президента о новом продлении пока не публиковался.

«С одной стороны, в ВС появится — в том или ином виде — свежая кровь, с другой — решится вопрос с очередным продлением срока полномочий Бастрыкина, которому скоро исполнится 72 года», — указал один из собеседников издания.