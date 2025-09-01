Мир
18:14, 1 сентября 2025Мир

Во Франции высмеяли ситуацию с неисправностью самолета фон дер Ляйен

Филиппо высмеял слова о причастности России к сбою навигации в самолете главы ЕК
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял заявления о том, что Россия якобы имеет отношение к сбою в навигации самолета, на котором летела глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Болгарию. Пост опубликован в его официальном аккаунте социальной сети Х.

«Сегодняшним утром Урсула обожгла язык, когда пила слишком горячий кофе: еще один удар со стороны России!» — написал политик.

Ранее газета The Financial Times (FT) сообщила, что 31 августа в зоне аэропорта, куда направлялся самолет с фон дер Ляйен, отключился GPS. Пилот кружился над аэропортом около часа, а затем принял решение посадить самолет вручную, используя бумажные карты. В материале бездоказательно утверждается, что к сбою GPS якобы могла быть причастна Россия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг причастность Москвы к сбою системы навигации при посадке самолета с главой Еврокомиссии.

