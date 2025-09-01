Военблогер из России «не поддержал энтузиазма» из-за замеченной на совещании карты Украины

Подоляка: Карта Украины с заседания Герасимова уже могла бы быть актуальной

Военный блогер Юрий Подоляка прокомментировал замеченную на совещании в Минобороны России усеченную карту Украины. Свое мнение по этому поводу он изложил в Telegram.

30 августа российское военное ведомство опубликовало видео с совещания под руководством начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. За ним на стене заметили карту Украины, на которой из ее состава исключены Одесская и Николаевская области.

Подоляка признался, что не может разделить «всеобщего энтузиазма» на этот счет. Вероятно, имеется в виду мнение, согласно которому карта может свидетельствовать о планах «запереть» Украину на материке, лишив ее выхода к морю. При этом блогер заявил, что у России был шанс сделать такую карту актуальной уже в 2022 году.

Могла бы эта карта быть уже актуальной. Могла, но не смогла. К моему глубокому сожалению Юрий Подоляка блогер, освещающий СВО и другие военные конфликты

Ранее карту с совещания в Минобороны прокомментировали в оборонном комитете Госдумы. Депутат Андрей Колесник рассказал «Ленте.ру», что пока говорить о будущем Николаевской и Одесской областей в составе России преждевременно. «Но если украинское руководство будет дальше продолжать вести такую же политику, если Европа будет подстрекать их к войне, снабжать оружием, собственно, воюя самими украинцами, зашвыривая их на тот свет — тогда дальше так все и будет», — подчеркнул он.