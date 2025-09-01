Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:31, 1 сентября 2025РоссияЭксклюзив

В России прокомментировали кадры с картой Украины без выхода к морю на брифинге Герасимова

Колесник: Мы не хотим, чтобы Украина стала плацдармом для нападения на Россию
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник прокомментировал кадры с картой Украины без выхода к морю на брифинге начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. Свое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее на видео с брифинга Герасимова заметили карту лишенной выхода к морю Украины. Из ее состава, помимо ставших частью России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, исключены также Одесская и Николаевская области в нынешних административных границах. Фрагмент встречи был опубликован пресс-службой Минобороны в субботу, 30 августа.

«Пока ничего не включено и пока референдум не пройден — говорить об этом не о чем. Но если украинское руководство будет дальше продолжать вести такую же политику, если Европа будет подстрекать их к войне, снабжать оружием, собственно, воюя самими украинцами, зашвыривая их на тот свет — тогда дальше так все и будет», — высказался депутат.

Россия вполне может обрасти другими регионами. Нам ничего не остается делать. Мы не хотим, чтобы Украина стала плацдармом для нападения на Россию

Андрей Колесникдепутат Госдумы

Герасимов был назначен командующим объединенной группировкой войск в зоне СВО в январе 2023 года. Решение о назначении принял возглавлявший тогда Минобороны Сергей Шойгу. После вступления в должность главы оборонного ведомства Андрея Белоусова Герасимов сохранил и должность НГШ, и пост командующего в зоне спецоперации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У начальника российского Генштаба показали Украину без выхода к морю. Как это выглядит?

    Звезда «Служебного романа» рассказала о самочувствии после операции

    В ЦУМе начали продавать школьные рюкзаки за 153 тысячи рублей

    Жалобы на передачу аэропорта «Домодедово» в госсобственность отклонили

    Торговый советник Трампа назвал условие краха США

    Грета Тунберг снова не добралась до Газы

    В России прокомментировали кадры с картой Украины без выхода к морю на брифинге Герасимова

    Российский полковник бронетанковых войск получил многомиллионную взятку по гособоронзаказу

    Конфликт на Украине, глобальное управление и «Калинка-малинка». О чем говорил и что делал Путин на саммите ШОС в Китае

    Россиян предупредили об опасности энергетиков в сочетании с некоторыми продуктами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости