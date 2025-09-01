В России прокомментировали кадры с картой Украины без выхода к морю на брифинге Герасимова

Колесник: Мы не хотим, чтобы Украина стала плацдармом для нападения на Россию

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник прокомментировал кадры с картой Украины без выхода к морю на брифинге начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. Свое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее на видео с брифинга Герасимова заметили карту лишенной выхода к морю Украины. Из ее состава, помимо ставших частью России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, исключены также Одесская и Николаевская области в нынешних административных границах. Фрагмент встречи был опубликован пресс-службой Минобороны в субботу, 30 августа.

«Пока ничего не включено и пока референдум не пройден — говорить об этом не о чем. Но если украинское руководство будет дальше продолжать вести такую же политику, если Европа будет подстрекать их к войне, снабжать оружием, собственно, воюя самими украинцами, зашвыривая их на тот свет — тогда дальше так все и будет», — высказался депутат.

Россия вполне может обрасти другими регионами. Нам ничего не остается делать. Мы не хотим, чтобы Украина стала плацдармом для нападения на Россию Андрей Колесник депутат Госдумы

Герасимов был назначен командующим объединенной группировкой войск в зоне СВО в январе 2023 года. Решение о назначении принял возглавлявший тогда Минобороны Сергей Шойгу. После вступления в должность главы оборонного ведомства Андрея Белоусова Герасимов сохранил и должность НГШ, и пост командующего в зоне спецоперации.