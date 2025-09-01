Военкоры оценили внезапное появление Януковича

Рожин: Происходящее на Украине, в том числе, и результат действий Януковича

Внезапное появление бывшего президента Украины Виктора Януковича прокомментировали российские военкоры Борис Рожин и Юрий Котенок в своих Telegram-каналах.

«Происходящее на Украине в том числе и результат этой "работы по сближению" (с Европейским союзом — прим. «Ленты.ру») во времена Януковича», — оценил слова экс-президента Рожин.

По мнению Котенка, Янукович записал видеообращение для того, чтобы побудить Евросоюз разблокировать его активы. Он также осудил высказывания экс-лидера Украины о препятствовании вступлению страны в НАТО.

1 сентября Янукович впервые за долгое время выступил с заявлением. Он подчеркнул, что на протяжении всего своего президентского срока способствовал сближению Украины с Европейским союзом.