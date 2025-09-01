Врач рассказала об опасных причинах возникновения симптома паросмии

Терапевт Волгина: Паросмия может стать симптомом при инсульте и Альцгеймере

О паросмии — искаженном восприятии запахов — стали больше говорить с приходом коронавирусной инфекции, хотя данное проявление характерно для многих патологических состояний. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.

По ее словам, паросмия может проявляться из-за повреждения обонятельных нервных ганглиев при различных респираторных заболеваниях, опухолях носа или курении. Также причиной могут быть комбинированные поражения нервной системы при химиотерапии, алкогольной и наркотической зависимости, раковой интоксикации и коронавирусной инфекции.

«Повреждение головного мозга — здесь могут быть любые факторы, приводящие к данному состоянию – инсульты, черепно-мозговые травмы, болезнь Альцгеймера и Паркинсона, опухоли головного мозга и так далее. В этой ситуации речь идет о повреждении центров обоняния, которые уже дальше несут искаженную информацию», — рассказала врач.

Волгина отметила, что паросмия часто является ранним признаком многих заболеваний, в том числе серьезных, что помогает врачу заподозрить их, вовремя диагностировать и начать лечение. Она указала, что часто повреждение мозга с поражением обонятельных центров необратимо – в таких случаях восстановление нормального обоняния маловероятно.

