Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
06:31, 1 сентября 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач рассказала об опасных причинах возникновения симптома паросмии

Терапевт Волгина: Паросмия может стать симптомом при инсульте и Альцгеймере
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Ruslan Zh / Unsplash

О паросмии — искаженном восприятии запахов — стали больше говорить с приходом коронавирусной инфекции, хотя данное проявление характерно для многих патологических состояний. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.

По ее словам, паросмия может проявляться из-за повреждения обонятельных нервных ганглиев при различных респираторных заболеваниях, опухолях носа или курении. Также причиной могут быть комбинированные поражения нервной системы при химиотерапии, алкогольной и наркотической зависимости, раковой интоксикации и коронавирусной инфекции.

«Повреждение головного мозга — здесь могут быть любые факторы, приводящие к данному состоянию – инсульты, черепно-мозговые травмы, болезнь Альцгеймера и Паркинсона, опухоли головного мозга и так далее. В этой ситуации речь идет о повреждении центров обоняния, которые уже дальше несут искаженную информацию», — рассказала врач.

Волгина отметила, что паросмия часто является ранним признаком многих заболеваний, в том числе серьезных, что помогает врачу заподозрить их, вовремя диагностировать и начать лечение. Она указала, что часто повреждение мозга с поражением обонятельных центров необратимо – в таких случаях восстановление нормального обоняния маловероятно.

Ранее гинеколог Татьяна Гвоздикова объяснила повышение либидо во время овуляции. По ее словам, сексуальное желание в этот период становится сильнее из-за гормонов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Трамп жив, Россия продвигается». Медведев сообщил плохие новости для Мерца и Макрона

    Сотни человек погибли при землетрясении в Афганистане

    Трансформаторная подстанция загорелась после атаки ВСУ на юг России

    Российские войска уничтожили ДОТ ВСУ в ДНР

    42-летняя супермодель обнажила грудь на отдыхе

    Учительница труда занялась сексом с учеником и обвинила его в домогательствах

    Трамп рассказал о рисках превращения США в страну третьего мира

    Названы ускоряющие похудение позы в сексе

    Моди поделился радостью от встречи с Путиным

    Назван эффективный препарат для ускорения восстановления костей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости