Врачи российской клиники выбросили эмбрионы долго пытавшейся завести детей пары

Врачи клиники в Красноярске выбросили оставленные на хранение эмбрионы
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В Красноярске врачи клиники «Мать и дитя» выбросили эмбрионы, оставленные на хранение семейной парой. Об этом пишет Kras Mash в Telegram.

По информации издания, супруги долго не могли завести детей и решили обратиться к специалистам центра репродуктивной медицины. Планировавшая ребенка россиянка сдала все анализы, после чего у нее взяли три образца яйцеклетки и подсадили первый эмбрион. Однако забеременеть не получилось и оставшийся материал оставили в клинике на хранение. Через год женщина узнала, что эмбрионы выбросили из-за непригодности.

Как рассказал адвокат семьи Вячеслав Шлапак, на суде представители клиники сослались на отсутствие договора на хранение материала. Однако в ходе разбирательства выяснилось, что документ был, но его не подписали из-за ошибки сотрудницы. В итоге суд встал на сторону истцов, постановив, что их должны были предупредить о невозможности сохранить материал.

Ранее в Екатеринбурге у местной жительницы случились преждевременные роды из-за фото в частной клинике, на котором она была изображена с первым ребенком. Как стало известно, пациентку не уведомили об использовании снимков. Тогда она попросила их убрать, но клиника отказала. В результате из-за переживаний у горожанки начались схватки.

