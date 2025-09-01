Бывший СССР
ВС России отразили трехдневные попытки иностранных наемников ВСУ отбить опорник

РИА Новости: ВС России отразили трехдневные попытки наемников ВСУ отбить опорник
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные отразили трехдневные попытки иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) вернуть ранее утерянные позиции. Об этом сообщил десантник, командир штурмового отделения группировки войск «Днепр» с позывным Гулаха, передает РИА Новости.

«Мы когда "опорник" взяли, там были украинцы. А когда уже на нас накатывали, пытались отбить его, там уже, соответственно, и наемники были, (…) уже видно, там подготовленные шли», — объяснил военнослужащий.

По словам Гулахи, армия РФ держала оборону в течение трех дней. Он отметил, что иностранные наемники ВСУ «хорошо накатывали», однако Вооруженные силы России выстояли.

У какого населенного пункта и на каком направлении происходили данные бои, не уточняется.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили долговременную огневую точку ВСУ. Она располагалась в районе Северска в Донецкой народной республике.

