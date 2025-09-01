РИА Новости: ВС России отразили трехдневные попытки наемников ВСУ отбить опорник

Российские военные отразили трехдневные попытки иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) вернуть ранее утерянные позиции. Об этом сообщил десантник, командир штурмового отделения группировки войск «Днепр» с позывным Гулаха, передает РИА Новости.

«Мы когда "опорник" взяли, там были украинцы. А когда уже на нас накатывали, пытались отбить его, там уже, соответственно, и наемники были, (…) уже видно, там подготовленные шли», — объяснил военнослужащий.

По словам Гулахи, армия РФ держала оборону в течение трех дней. Он отметил, что иностранные наемники ВСУ «хорошо накатывали», однако Вооруженные силы России выстояли.

У какого населенного пункта и на каком направлении происходили данные бои, не уточняется.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили долговременную огневую точку ВСУ. Она располагалась в районе Северска в Донецкой народной республике.

