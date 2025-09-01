Зеленский назвал один из главных компонентов гарантий безопасности для Украины

Одним из главных компонентов гарантий безопасности для Украины является вступление в Европейский союз (ЕС). Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram-канале.

«Одним из главных компонентов гарантий безопасности мы видим членство Украины в Евросоюзе», — написал он по итогам телефонного разговора с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.

Зеленский также напомнил, что в четверг, 4 сентября, вновь состоится встреча «коалиции желающих», на участие Португалии в которой он рассчитывает.

Ранее стало известно, что лидеры ЕС и генсек НАТО обсудят урегулирование украинского конфликта. Встреча пройдет 4 сентября в столице Франции.