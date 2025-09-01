Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:52, 1 сентября 2025Бывший СССР

Зеленский назвал один из главных компонентов гарантий безопасности для Украины

Зеленский: Одним из компонентов гарантий безопасности является вступление в ЕС
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Одним из главных компонентов гарантий безопасности для Украины является вступление в Европейский союз (ЕС). Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram-канале.

«Одним из главных компонентов гарантий безопасности мы видим членство Украины в Евросоюзе», — написал он по итогам телефонного разговора с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.

Зеленский также напомнил, что в четверг, 4 сентября, вновь состоится встреча «коалиции желающих», на участие Португалии в которой он рассчитывает.

Ранее стало известно, что лидеры ЕС и генсек НАТО обсудят урегулирование украинского конфликта. Встреча пройдет 4 сентября в столице Франции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкоры оценили внезапное появление Януковича

    Российский теннисист Рублев вылетел с US Open

    Покалеченную в Дубае украинскую модель уличили в клевете. В суд обратились участники вечеринки, которых она обвинила в насилии

    Ослепшей женщине пересадили часть зуба в глаз и вернули зрение

    Зеленский назвал один из главных компонентов гарантий безопасности для Украины

    Раскрыты ожидания россиян по ипотеке

    Глава Евросовета признал связь Украины со сделкой по пошлинам ЕС и США

    Уехавший из России комик не захотел жить в США

    В Петербурге появится официальный реестр ресторанов

    Бывшая возлюбленная российского миллиардера снялась в бюстгальтере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости