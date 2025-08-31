Мир
23:31, 31 августа 2025

Лидеры ЕС и генсек НАТО обсудят урегулирование на Украине

FT: Встреча лидеров ЕС, генсека НАТО и главы ЕК пройдет в Париже 4 сентября
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) обсудят урегулирование на Украине в Париже 4 сентября. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на трех дипломатов.

Отмечается, что на переговорах также будут присутствовать канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Встреча пройдет по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил готовность к встрече с президентом России Владимиром Путиным. До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров уточнил, что Путин и Зеленский встретятся лишь в случае, если появится готовая повестка для саммита. По его словам, на данный момент эта повестка «вообще не готова».

