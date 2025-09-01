Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:01, 1 сентября 2025Бывший СССР

Зеленский примет участие во встрече лидеров ЕС в Париже

Зеленский обсудит с лидерами ЕС в Париже усиление санкций против России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: BEN STANSALL / Pool / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский примет участие во встрече лидеров Европейского союза (ЕС) в Париже. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на европейского чиновника.

«Мы планируем такую встречу между Зеленским и европейскими лидерами», — заявил источник агентства.

Отмечается, что участие президента США Дональда Трампа не подтверждается. На переговорах планируется поднять вопрос усиления санкций против России.

Ранее стало известно, что лидеры ЕС и генсек НАТО обсудят урегулирование украинского конфликта. Встреча пройдет 4 сентября в столице Франции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    При посадке самолета Урсулы фон дер Ляйен произошел сбой системы навигации. Что ответили в Кремле в ответ на обвинения России?

    Неизвестные вломились в знаменитое поместье и посидели на диване

    На саммите ШОС изменили расписание из-за поездки Путина и Моди на Aurus

    Невеста Роналду похвасталась публике роскошным помолвочным кольцом

    Россиянин жестоко поплатился за решение остановить пытавшуюся уйти от него возлюбленную

    Взятие всей территории ДНР предрекли к концу осени

    В России заявили о необходимости ужесточить правила набора контрактников на СВО

    Курильщиков предупредили о дефиците одного витамина

    В России высказались о выходе Армении из ЕАЭС

    Российская школьница сорвалась с эскалатора в торговом центре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости