Зеленский примет участие во встрече лидеров ЕС в Париже

Зеленский обсудит с лидерами ЕС в Париже усиление санкций против России

Украинский лидер Владимир Зеленский примет участие во встрече лидеров Европейского союза (ЕС) в Париже. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на европейского чиновника.

«Мы планируем такую встречу между Зеленским и европейскими лидерами», — заявил источник агентства.

Отмечается, что участие президента США Дональда Трампа не подтверждается. На переговорах планируется поднять вопрос усиления санкций против России.

Ранее стало известно, что лидеры ЕС и генсек НАТО обсудят урегулирование украинского конфликта. Встреча пройдет 4 сентября в столице Франции.