Звезда «Склифосовского» рассказал об агрессии в США

Актер Константин Соловьев заявил, что в США никто не ждет российских артистов

Актер Константин Соловьев считает, что на Западе не будут ждать российских артистов с распростертыми объятиями. Об этом он рассказал в шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

По словам актера, он уехал в США, чтобы познакомиться со своим кумиром Арнольдом Шварценеггером. С Арни Константин не увиделся, зато снялся в нескольких проектах в роли русского сантехника, вышибалы и других фоновых персонажей. Соловьев уверяет, что переехавшие в США коллеги-соотечественники негативно отнеслись к его работе в стране.

«Есть русские, которые давно там живут, с некоторыми познакомился. Они агрессивно воспринимают приезд новых. Реально агрессивно! Когда я приехал в русскую диаспору, мне сказали, что я ничего не добьюсь, езжай в Россию», — сообщил артист.

Известно, что на счету Соловьева более 100 проектов, среди которых «Склифосовский», «Балканский рубеж» и другие крупные сериалы и фильмы.

Ранее стало известно, что Американская академия кинематографических искусств и наук пригласила российского актера Юру Борисова в свои ряды. Он прославился за рубежом благодаря роли в оскароносном фильме «Анора».