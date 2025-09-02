Россия
11:48, 2 сентября 2025Россия

98-летний ученый покончил с собой в Москве

В Москве покончил с собой 98-летний ученый
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В Москве покончил с собой 98-летний заслуженный ученый-геолог. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Мужчину нашли мертвым в квартире на юго-западе Москвы в субботу, 30 августа. В этот день ученый отказался от еды и решил отдохнуть в своей комнате, для чего включил музыку.

Известно, что за несколько дней до случившегося москвича выписали из больницы. Он был под наблюдением врачей из-за нарушения сердечного ритма, его выписали через день после обращения к медикам.

Ранее в Москве покончил с собой 92-летний создатель первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 Григорий Клинишов. Он занимал должность инженера в теоретическом отделении под руководством советского физика-теоретика и правозащитника Андрея Сахарова.

