Американский журналист Скотт Риттер посетит Южный Урал

Лантратова: Журналист Скотт Риттер посетит Южный Урал

Депутат Госдумы Яна Лантратова анонсировала визит на Южный Урал американского журналиста Скотта Риттера. Об этом она рассказала во время встречи с журналистами, пишет MK.RU в Челябинске.

В частности, Лантратова рассказала о своем решении дать интервью западному журналисту. «Когда мне поступило предложение дать интервью Скотту Риттеру, я сразу согласилась. Я подумала: почему бы не попробовать разбить информационный лед?» — отметила депутат.

Она также поделилась деталями разговора и отметила, что ранее показала фотографии детей, которых удалось вывезти из зон боевых действий.

«Когда Риттер спросил, что я скажу американским политикам, подписывающим поставки оружия, я ответила, что попросила бы их посмотреть в глаза этим детям и ответить — за что?» — добавила депутат. В ответ на это американский журналист заплакал и сказал: «Я морпех, я не плачу. Но я отец. Я вижу, что вы говорите правду».

Лантратова упомянула, что Скотт Риттер намерен приехать в Челябинскую область, посетить Магнитогорск, встретиться с жителями.

Ранее сообщалось, что в августе 2024 года в доме Риттера прошел обыск. Утверждалось, что это связано с его сотрудничеством с российскими СМИ. Позже сам американец рассказал, что в его доме проводили обыск 40 агентов Федерального бюро расследований.