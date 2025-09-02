Экономика
15:26, 2 сентября 2025

Арестованы активы крупнейшего в России музыкального издательства

Перовский суд: Арестовано движимое и недвижимое имущество издательства «Музыка»
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Перовский районный суд арестовал все движимое и недвижимое имущество крупнейшего музыкального издательства РФ «Музыка». Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.

Кроме того, арест наложен на имущество (в том числе на денежные средства, находящиеся на счетах в банках), недвижимое имущество, а также на доли (акции) в уставных капиталах российских и иностранных юридических лиц, принадлежащих руководителю АО «Издательство «Музыка» гражданину США Марку Зильберквиту, его супруге Елене Зильберквит и дочери их делового партнера Анастасии Юргенсон.

Зильберквиту также запретили открывать новые счета и давать кому-либо указания об отчуждении имущества издательства «Музыка».

В последних числах августа сообщалось, что Генпрокуратура России подала иск об изъятии в доход государства этого издательства. Следователи выявили коррупционные нарушения в действиях, которые в свое время обеспечили переход предприятия в частную собственность.

