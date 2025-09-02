Путешествия
05:31, 2 сентября 2025Путешествия

Блогерша описала Гондурас фразой «российская глубинка кажется опаснее»

Алина Черненко

Фото: Rodrigo Abd / AP

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Гондурасе и опровергла миф об опасности этой страны. Впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

«Гондурас оказался не тем страшным чудовищем из новостей, а чем-то вроде российской глубинки, только с пальмами. И, знаете, иногда российская глубинка кажется опаснее», — такими фразами описала свой опыт блогерша.

Ершова пояснила, что жители Гондураса смотрят на приезжих не с ненавистью, а с любопытством и улыбкой. По ее словам, они скорее украдут курицу у соседа, чем чью-то жизнь. Гондурасцы рады помочь и подсказать, и никто не смотрит иностранцев «как на мешок с деньгами». «В российской глубинке чаще встретишь взгляд "а че приперлась?"» — подчеркнула автор публикации.

Она добавила, что автобусы в Гондурасе цветные, громкие и с музыкой, а водитель — главный диджей района. «В России у тебя маршрутка, воняющая бензином и с хмурым водителем, который считает, что ты портишь ему жизнь, если просишь остановить "у того магазина"», — посетовала Ершова.

Ранее другой российский путешественник побывал в Гондурасе и раскрыл истинное отношение местных жителей к соотечественникам. Тревел-блогер сразу же обратил внимание на приветливость гондурасцев.

