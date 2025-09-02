Бывший СССР
Бойцы «Азова» начали наносить себе ранения в попытке избежать боев

Марина Совина
Фото: Maksym Kishka / Reuters

Среди бойцов «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) под Купянском в Харьковской области фиксируют случаи самострелов. Об этом ТАСС заявили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, военные наносят себе ранения, чтобы избежать участия в боевых действиях.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что ВСУ собираются оставить Купянск и при этом сохранить элиту для последующих боевых действий. Согласно его прогнозу, ВСУ отведут войска под Чугуевку, в Харьков, где они будут вести боевые действия против Российской армии.

