Военный эксперт Матвийчук: ВСУ пытаются спасти свою элиту в Купянске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) собираются оставить Купянск и при этом сохранить элиту для последующих боевых действий, рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вывели из Купянска в Харьковской области иностранных наемников. Об этом РИА Новости заявил представитель пророссийского подполья.

Военный эксперт объяснил, что вывод военнослужащих элитных подразделений и наемников из Купянска свидетельствует о том, что город будет вскоре сдан. По его прогнозу, ВСУ отведут войска под Чугуевку, в Харьков, где они в последующем будут вести боевые действия против российской армии.

«Дело в том, что шансов у противника удержать Купянск нет. Там абсолютное превосходство у нас и в воздухе, и огневое.. Кроме того, мы вошли в город, мы уже ведем боевые действия в городе. То есть они не могут контратаковать, поэтому выводят элиту, чтобы она не погибла в бессмысленных сражениях», — рассказал Матвийчук.

В конце июля стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России вошли в Купянск. Армии РФ удалось закрепиться на севере города.

7 августа сообщалось, что российские войска начали перерезать снабжение ВСУ в Купянске. Уточнялось, что ВС РФ атакуют позиции украинских подразделений у Соболевки.

