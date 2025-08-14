Бывший СССР
Замечен сигнал о готовности ВСУ сдать Купянск

РИА Новости: ВСУ вывели из Купянска наемников и националистов
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вывели из Купянска в Харьковской области иностранных наемников. Об этом РИА Новости заявил представитель пророссийского подполья.

«Купянск готовят к сдаче, вывели основные силы, то есть "контрактников с опытом", идейных националистов, наемников. Сейчас позиции держат мобилизованные», — отметил собеседник агентства.

В конце июля стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России вошли в Купянск. Армии РФ удалось закрепиться на севере города.

7 августа сообщалось, что российские войска начали перерезать снабжение ВСУ в Купянске. Уточнялось, что ВС РФ атакуют позиции украинских подразделений у Соболевки.

