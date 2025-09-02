Мир
07:12, 2 сентября 2025

Бывший премьер Чехии высказался после нападения

Бывший премьер Чехии Бабиш отменил рабочую программу после нападения
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Андрей Бабиш

Андрей Бабиш. Фото: Reuters

Бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отменил рабочую программу после того, как на него напали на предвыборном митинге своего оппозиционного движения ANO («Акция недовольных граждан»). Об этом политик написал в своем аккаунте социальной сети Х.

«Спасибо всем за поддержку, надеюсь, что все будет хорошо. Завтра я буду ждать результатов дальнейшего обследования, но врачи порекомендовали мне не перенапрягаться, поэтому, к сожалению, мне придется отменить как минимум завтрашнюю рабочую программу в Оломоуцком крае», — сообщил он.
.
Ранее Бабиша ударили по голове металлическим предметом, по данным СМИ, нападавший нанес политику несколько ударов костылем. Впоследствии эту информацию подтвердил депутат нижней палаты парламента от партии ANO Алеш Юхелка.

Юхелка добавил, что после инцидента Бабиша доставили в больницу города Фридек-Мистек, где ему сделали рентген.

