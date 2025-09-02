Интернет и СМИ
04:00, 2 сентября 2025Интернет и СМИ

Бывший заключенный рассказал о боевом крещении в первый день в тюрьме строгого режима

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Jenevieve Robbins / Texas Dept of Criminal Justice / Handout / Reuters

Пользователь Reddit с ником Linux_Luthor рассказал о сложностях, с которыми столкнулся в первый же день в американской тюрьме строгого режима. Мужчина, работавший генеральным директором технологической компании, был приговорен к пяти годам заключения за нападение, кражу со взломом и хранение кокаина.

«После прибытия в тюрьму заключенных разделяют на большие группы и раздевают догола. После этого их проводят через металлоискатели, им бреют голову, затем их заставляют принять душ, а после этого им выдают очень старую и грязную тюремную форму. Следом надзиратели приказывают выбрать один из потрепанных матрасов и отводят в зону ожидания, где находится около сотни человек», — написал автор.

После этого специальный сотрудник распределяют заключенных по разным крыльям, исходя из их расовой и этнической принадлежности, а также с учетом тяжести совершенного преступления. После того, как человек оказывается в отведенном ему крыле, его уже со стороны других обитателей тюрьмы ждет процедура, называемая на сленге «проверкой сердца» — необходимо подраться с другим новичком, чтобы подтвердить свой статус и не стать объектом издевательств в будущем.

«Они должны подобрать максимально близкого по возрасту и комплекции спарринг-партнера, но на практике это делается не всегда. Если заключенного сильно избивают во время процедуры, то он не может появляться в столовой, поскольку заметившие следы насилия охранники усложнят жизнь или ему самому, или, что еще хуже, его противнику», — рассказал Linux_Luthor.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал правду о работе надзирателем в американской тюрьме строгого режима. Он заявил, что отношения между офицерами и заключенными всегда зависят от особенностей их личностей.

