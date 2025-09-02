Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:00, 2 сентября 2025Россия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в российском регионе увеличилось

В Амурской области число пострадавших в ДТП с автобусом увеличилось до 22
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Госавтоинспекция Амурской области»

В Амурской области число пострадавших в ДТП с автобусом увеличилось до 22 человек. Об этом сообщили в Минздраве российского региона.

В ведомстве уточнили, что трое находятся в крайне тяжелом состоянии. 14 человек были доставлены в амурскую областную больницу, еще четверо получают медицинскую помощь в Благовещенске.

В Минздраве отметили, что среди пострадавших есть четверо несовершеннолетних. «Остальные получают необходимую медицинскую помощь в больнице, либо направляются на дальнейшее амбулаторное лечение», — указали в ведомстве.

ДТП произошло на трассе Благовещенск — Свободный, столкнулись легковушка Toyota Crown и автобус. Сотрудники правоохранительных органов начали устанавливать детали случившегося.

Еще раньше стало известно о массовом ДТП на Кутузовском проспекте в центре Москвы. Тогда пострадали три человека.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили беспилотниками по многоэтажкам в Ростове-на-Дону. Момент взрыва в жилом доме попал на видео

    Названы десять бюджетных направлений для туризма в России

    Россиянка высмеяла идущих на СВО под влиянием жен бойцов и поплатилась

    ВС России открыли новый участок фронта в Харьковской области

    Стало известно о ходе зачистки Серебрянского лесничества российскими войсками

    Путин и Си Цзиньпин продолжили переговоры за чашкой чая

    Длительность бабьего лета в Москве спрогнозировали

    «Ливерпуль» потратил рекордную сумму в летнее трансферное окно

    Переехавшая в США блогерша раскрыла главную трудность

    Украинская ДРГ пыталась прорваться к российской границе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости