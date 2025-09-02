Экономика
Дневной доход Трампа от криптовалют опередил его заработок на недвижимости за всю жизнь

WSJ: Трамп заработал более 5 млрд долларов за день после запуска токена WLFI
Вячеслав Агапов

Фото: Nathan Howard / Reuters

За день после запуска токена WLFI президент США Дональд Трамп стал богаче более чем на пять миллиардов долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, с момента, как новая криптовалюта семьи американского лидера стала торговаться на бирже, ее состояние превысило стоимость всей недвижимости, которой владеет Трамп. Таким образом, дневной доход опередил заработок бизнесмена за всю жизнь.

В начале года Трамп сообщил, что в сети официально была запущена эмиссия его собственной криптовалюты.

«Выпущен мой новый официальный трамповский мемкоин», — написал он в соцсетях.

Токен OFFICIAL TRUMP, который президент США представил накануне своей инаугурации, резко начал дорожать на фоне новостей о длительном телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным. Цена на монету стартовала с отметки в семь долларов за единицу. В течение дня ее котировки достигали 34,5 доллара, но после корректировались.

