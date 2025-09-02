Дневной доход Трампа от криптовалют опередил его заработок на недвижимости за всю жизнь

WSJ: Трамп заработал более 5 млрд долларов за день после запуска токена WLFI

За день после запуска токена WLFI президент США Дональд Трамп стал богаче более чем на пять миллиардов долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, с момента, как новая криптовалюта семьи американского лидера стала торговаться на бирже, ее состояние превысило стоимость всей недвижимости, которой владеет Трамп. Таким образом, дневной доход опередил заработок бизнесмена за всю жизнь.

В начале года Трамп сообщил, что в сети официально была запущена эмиссия его собственной криптовалюты.

«Выпущен мой новый официальный трамповский мемкоин», — написал он в соцсетях.

Токен OFFICIAL TRUMP, который президент США представил накануне своей инаугурации, резко начал дорожать на фоне новостей о длительном телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным. Цена на монету стартовала с отметки в семь долларов за единицу. В течение дня ее котировки достигали 34,5 доллара, но после корректировались.