Дуэйн Скала Джонсон вышел в свет и взволновал фанатов экстремальным похудением

Американский актер Дуэйн Скала Джонсон посетил мероприятие итальянского люксового бренда Miu Miu под названием Women's Tales и взволновал фанатов. На соответствующие комментарии в X (ранее — Twitter) обратило внимание издание Page Six.

53-летний артист предстал перед камерами в черных брюках, лакированных ботинках, голубой рубашке с гавайским принтом и расстегнутыми верхними пуговицами. Кроме того, его образ был дополнен массивными часами и очками с прозрачными линзами.

Пользователи сети обратили внимание на внешность звезды «Форсажа». Они отметили в комментариях, что Джонсон экстремально похудел. «Скала превратилась в гальку», «Мне кажется, это нейросеть», «Надеюсь, он не заболел. Он выглядит очень худым», «Это точно не он. Он бы не потерял столько мышц так быстро», — рассуждали поклонники.

В июне Дуэйн Скала Джонсон показал видео с маской из блесток на лице, которую ему сделали его дочери.

