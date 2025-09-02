Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:41, 2 сентября 2025Ценности

Дуэйн Скала Джонсон вышел в свет и взволновал фанатов экстремальным похудением

Мария Винар

Фото: Rocco Spaziani / Spaziani / Globallookpress.com

Американский актер Дуэйн Скала Джонсон посетил мероприятие итальянского люксового бренда Miu Miu под названием Women's Tales и взволновал фанатов. На соответствующие комментарии в X (ранее — Twitter) обратило внимание издание Page Six.

53-летний артист предстал перед камерами в черных брюках, лакированных ботинках, голубой рубашке с гавайским принтом и расстегнутыми верхними пуговицами. Кроме того, его образ был дополнен массивными часами и очками с прозрачными линзами.

Пользователи сети обратили внимание на внешность звезды «Форсажа». Они отметили в комментариях, что Джонсон экстремально похудел. «Скала превратилась в гальку», «Мне кажется, это нейросеть», «Надеюсь, он не заболел. Он выглядит очень худым», «Это точно не он. Он бы не потерял столько мышц так быстро», — рассуждали поклонники.

В июне Дуэйн Скала Джонсон показал видео с маской из блесток на лице, которую ему сделали его дочери.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Для альпиниста остаться в горах — честь». Дрон зафиксировал состояние Наговициной, застрявшей на пике Победы. Что известно?

    Фицо решил поделиться с Зеленским выводами по итогам встречи с Путиным

    Раскрыты темы переговоров Путина и Вучича

    Камчатке предрекли целый год афтершоков

    Дуэйн Скала Джонсон вышел в свет и взволновал фанатов экстремальным похудением

    В Европе пьяного пассажира сняли с рейса и увезли на инвалидной коляске

    В Подмосковье школьники массово попадали в обморок на торжественных линейках 1 сентября

    Врач указала на неожиданные психологические бонусы осени

    В России высказались о возможности размещения китайских миротворцев на Украине

    В ЕС оценили ответ канцлера Австрии Медведеву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости