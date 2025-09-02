Два человека подорвались на минном поле в российском регионе

Врио курского губернатора Хинштейн: Двое мужчин подорвались на минном поле

В Курской области двое мужчин подорвались на минном поле и получили несовместимые с жизнью травмы. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Вчера вблизи села Поповка Рыльского района на минном поле подорвались два мирных жителя. Это мужчина 38-ми и 28-ми лет», — сообщил губернатор.

Он выразил соболезнования родным жертв и обратился к жителям с просьбой быть бдительными. Хинштейн подчеркнул, что в приграничных районах до сих пор много неразорвавшихся боеприпасов.

Ранее мужчина поехал посмотреть на освобожденную от Вооруженных сил Украины (ВСУ) Суджу в Курской области и подорвался на мине. При взрыве мужчина получил минно-взрывную, закрытую черепно-мозговую травмы и резаную рану лица, но выжил.