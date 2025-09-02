Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:16, 2 сентября 2025Мир

Эрдоган сравнил поддержку Украины и Газы

Эрдоган: Газа не получает даже четверти поддержки в сравнении с Украиной
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Vladimir Smirnov / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, в сравнении с Украиной, сектор Газа получает значительно меньше внимания и поддержки от стран Запада. Его слова передает РИА Новости

«К сожалению, мы не увидели даже четверти того подхода, который Запад демонстрировал в отношении жителей Украины, в Газе. Пусть постыдятся те, кто видит, но не замечает этих детей, стоящих в очереди с кастрюлями и тарелками, чтобы получить немного еды. Их положение очевидно», — сказал политик.

При этом Эрдоган призвал Запад проявлять более гуманное отношение к жителям Газы и других конфликтных регионов. «Хотим, чтобы кровь и слезы прекратились во всех регионах», — подчеркнул он.

Ранее турецкий лидер заявил, что президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский еще не готовы к личной встрече. «Я счел позитивными подходы как президента Зеленского, так и президента Путина. Когда мы предложили продолжить в Турции Стамбульский процесс, [Зеленский] согласился: "Почему бы и нет?" Однако они пока к этому не готовы», — заявил Эрдоган.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Если я жив, то хорошо!» Путин встретился с европейским лидером и ответил на «не очень приятный вопрос»

    В России предложили выплачивать многодетным матерям по 200 тысяч рублей в месяц

    Путин встретился с Вучичем

    Россияне рассказали о неожиданных находках в телефоне партнера

    Прокурор раскрыл действия подозреваемого в убийстве Парубия после преступления

    В регионе России напавший на шестерых человек алабай откусил мужчине ухо и изуродовал лицо

    Назван самый опасный вид домашних закруток

    В Нидерландах раскрыли изменение в требованиях Украины

    Арестованы активы крупнейшего в России музыкального издательства

    Москвичи приняли запах освежителя воздуха за дорогие духи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости