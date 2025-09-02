Эрдоган сравнил поддержку Украины и Газы

Эрдоган: Газа не получает даже четверти поддержки в сравнении с Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, в сравнении с Украиной, сектор Газа получает значительно меньше внимания и поддержки от стран Запада. Его слова передает РИА Новости

«К сожалению, мы не увидели даже четверти того подхода, который Запад демонстрировал в отношении жителей Украины, в Газе. Пусть постыдятся те, кто видит, но не замечает этих детей, стоящих в очереди с кастрюлями и тарелками, чтобы получить немного еды. Их положение очевидно», — сказал политик.

При этом Эрдоган призвал Запад проявлять более гуманное отношение к жителям Газы и других конфликтных регионов. «Хотим, чтобы кровь и слезы прекратились во всех регионах», — подчеркнул он.

Ранее турецкий лидер заявил, что президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский еще не готовы к личной встрече. «Я счел позитивными подходы как президента Зеленского, так и президента Путина. Когда мы предложили продолжить в Турции Стамбульский процесс, [Зеленский] согласился: "Почему бы и нет?" Однако они пока к этому не готовы», — заявил Эрдоган.