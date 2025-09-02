Путешествия
Еще одна страна Азии изменила правила въезда и выезда для россиян

В Лаосе с сентября заработала система цифровых карт для въезда и выезда
Фото: Manish Swarup / AP

Еще одна страна Азии изменила правила въезда и выезда для туристов, в том числе россиян, — в Лаосе с сентября заработала система цифровых карт. Об этом пишет портал VisasNews.

Так, теперь минимум за три дня до прибытия и отлета иностранцам необходимо заполнить специальную онлайн-анкету. В ней указываются паспортные данные, информация о визе, место проживания, а также транспорт. После этого для каждого туриста формируется персональный qr-код, который действует три дня и предъявляется на границе.

В настоящее время данная система уже работает в аэропорту Ваттай, Луангпрабанги и Паксе, а также на мосту тайско-лаосской дружбы, который соединяет тайский Нонгкхай и столицу Лаоса — город Вьентьян. Граждане России могут находиться в стране 30 дней без визы, но теперь онлайн-форма обязательна к заполнению.

Ранее другая популярная у российских туристов страна Азии изменила правила въезда. С 1 сентября для въезда в Индонезию через международные аэропорты Джакарты, Бали и Сурабаи россиянам понадобится заполнить электронную декларацию.

