Фанатам «Секса в большом городе» захотели запретить делать фото на крыльце Кэрри

Хозяева огородили крыльцо дома, где снимали сериал «Секс в большом городе»

Владельцы особняка на Перри-Стрит на Манхэттене в Нью-Йорке, где жила героиня сериала «Секс в большом городе» Кэрри Брэдшоу, поставили перед крыльцом ограждение, чтобы избавиться от назойливых туристов. Об этом сообщил New York Post.

Перед крыльцом дома установили чугунный барьер. Во время установки фанаты сериала продолжали фотографироваться на крыльце, несмотря на рабочих и свежую краску. В январе 2025 года хозяева дома, Дэниел и Барбара Лорбер, обратились в городскую комиссию по охране памятников архитектуры и попросили установить ворота, поскольку особняк находится в историческом районе Гринвич-Виллидж.

80-летняя Барбара заявила, что разрешила HBO снимать у себя на крыльце в 1990-х из жалости к молодой съемочной группе и не могла представить, что это превратит ее жизнь в «ежедневный хаос». Она и ее супруг приобрели четырехквартирный дом в 1979 году всего за 131,3 тысячи долларов, что сейчас эквивалентно примерно 585 тысячам долларов. В данный момент семья живет на первом этаже, а остальные три квартиры, по одной на каждом этаже особняка, сдает в аренду.

