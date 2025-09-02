Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
01:22, 2 сентября 2025Экономика

Фанатам «Секса в большом городе» захотели запретить делать фото на крыльце Кэрри

Хозяева огородили крыльцо дома, где снимали сериал «Секс в большом городе»
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Pixabay

Владельцы особняка на Перри-Стрит на Манхэттене в Нью-Йорке, где жила героиня сериала «Секс в большом городе» Кэрри Брэдшоу, поставили перед крыльцом ограждение, чтобы избавиться от назойливых туристов. Об этом сообщил New York Post.

Перед крыльцом дома установили чугунный барьер. Во время установки фанаты сериала продолжали фотографироваться на крыльце, несмотря на рабочих и свежую краску. В январе 2025 года хозяева дома, Дэниел и Барбара Лорбер, обратились в городскую комиссию по охране памятников архитектуры и попросили установить ворота, поскольку особняк находится в историческом районе Гринвич-Виллидж.

80-летняя Барбара заявила, что разрешила HBO снимать у себя на крыльце в 1990-х из жалости к молодой съемочной группе и не могла представить, что это превратит ее жизнь в «ежедневный хаос». Она и ее супруг приобрели четырехквартирный дом в 1979 году всего за 131,3 тысячи долларов, что сейчас эквивалентно примерно 585 тысячам долларов. В данный момент семья живет на первом этаже, а остальные три квартиры, по одной на каждом этаже особняка, сдает в аренду.

Ранее стало известно, что дом главной героини «Завтрака у Тиффани», Холли Голайтли, выставили на продажу за 15 миллионов долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Побег страшнее смерти». Двое террористов сбежали из самого известного СИЗО Урала. Как им это удалось и что известно о розыске?

    В Ростове раскрыли подробности атаки ВСУ

    Гендиректора Nestle уволили из-за тайного романа с подчиненным

    Фанатам «Секса в большом городе» захотели запретить делать фото на крыльце Кэрри

    В Ростове-на-Дону начался пожар после атаки беспилотников

    Ирландия заявила о готовности участвовать в миротворческой миссии на Украине

    47-летняя телезвезда снялась в пальто без бюстгальтера и напугала фанатов худобой

    Россиян предупредили о магнитных бурях в ближайшее время

    В США рассказали о «фантомных» проектах строительства дата-центров

    Губерниев оценил шансы на допуск российских лыжников к Олимпиаде-2026

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости