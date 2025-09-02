Франция выдала ордер на арест Башара Асада и его приближенных

Франция выдала ордер на арест бывшего президента Сирии Башара Асада

Франция выдала ордера на арест экс-президента Сирии Башара Асада и шести высокопоставленных бывших чиновников. Об этом сообщает France24.

Как утверждает телеканал, это связано с бомбардировкой города Хомс в 2012 году, в результате которой не выжили два журналиста. Жертвами бомбардировки стали 56-летняя американка Мари Колвин и 28-летний французский фотограф Реми Ошлик.

Кроме Башара Асада ордера касаются в том числе его брата Махера Асада, начальника разведки Али Мамлюка и экс-начальника штаба армии Али Аюба.

Ранее сообщалось, что двоюродного брата Башара Асада Васима задержали. По данным сирийского МВД, его родственник имеет отношение к преступлениям с участием бывших представителей властей страны. Помимо этого, его обвинили в наркоторговле.