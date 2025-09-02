Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:14, 2 сентября 2025Мир

Франция выдала ордер на арест Башара Асада и его приближенных

Франция выдала ордер на арест бывшего президента Сирии Башара Асада
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: SANA / Reuters

Франция выдала ордера на арест экс-президента Сирии Башара Асада и шести высокопоставленных бывших чиновников. Об этом сообщает France24.

Как утверждает телеканал, это связано с бомбардировкой города Хомс в 2012 году, в результате которой не выжили два журналиста. Жертвами бомбардировки стали 56-летняя американка Мари Колвин и 28-летний французский фотограф Реми Ошлик.

Кроме Башара Асада ордера касаются в том числе его брата Махера Асада, начальника разведки Али Мамлюка и экс-начальника штаба армии Али Аюба.

Ранее сообщалось, что двоюродного брата Башара Асада Васима задержали. По данным сирийского МВД, его родственник имеет отношение к преступлениям с участием бывших представителей властей страны. Помимо этого, его обвинили в наркоторговле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп нашел препятствующих успеху его мирной инициативы по Украине

    В Европе обратили внимание на важную деталь разговора Путина с Фицо

    В США назвали причины отказа от вторичных санкций против Китая

    Более двухсот украинских солдат пропали в Сумской области

    Украинский волонтер раскрыл потери ВСУ

    Европа определилась с гарантиями безопасности для Украины

    Глава «Макдоналдса» заявил о «меркнущей ауре» США

    «Самая сексуальная автогонщица в мире» похвасталась прессом в откровенном бикини

    Сафонов ответил на вопрос об отношениях с украинцем в ПСЖ

    На Украине предъявили обвинения генералу СБУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости