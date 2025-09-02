Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:56, 2 сентября 2025Россия

Армия России заняла населенный пункт под Донецком

Минобороны России заявило о взятии под контроль Федоровки в ДНР
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия взяла под контроль населенный пункт Федоровка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения Южной группировки войск. Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям пяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Пазено, Марково и Константиновка.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки свыше 205 бойцов, семь автомобилей, две боевые бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, а также склады боеприпасов и материальных средств.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил об ответе на удары ВСУ по российской инфраструктуре

    Названа стоимость самой дорогой квартиры в России

    Член НАТО заявил об интересе к российским газу и нефти

    В России раскрыли смысл операции НАТО по поиску русской подлодки в Норвежском море

    Путин высказался о возможном членстве Украины в НАТО

    Путин раскрыл возможность сотрудничества России с Украиной и США

    Россиянин ударил сожительницу отверткой и похитил ее детей

    Опубликованы последние слова российского бойца о ненависти к противнику

    В Госдуме призвали отправлять в психлечебницы зумеров из-за одного тренда

    Армия России заняла населенный пункт под Донецком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости