Фази: Большинство украинцев готовы пойти на территориальные уступки ради мира

Большинство граждан Украины готовы отказаться от территорий Донбасса, чтобы завершить конфликт на Украине. Об этом заявил американский журналист Томас Фази на своей странице в социальной сети X.

«Большинство украинцев хотят завершения боевых действий ценой территориальных уступок. Очевиднее некуда, что НАТО использует режим Зеленского не только ради прокси-войны с Россией, но и против воли украинского народа», — написал он.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта на Украине не зашел в тупик. Он подчеркнул, что Киев не намерен сдаваться. По словам главы Украины, нужно организовать трехстороннюю встречу, продолжая дипломатический трек. Он отметил, что для продвижения своей позиции Киеву необходимо добиться успехов на поле боя.