Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:57, 30 марта 2026

Стало известно о готовности украинцев пойти на территориальные уступки

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlo Bravo / Anadolu via Getty Images

Большинство граждан Украины готовы отказаться от территорий Донбасса, чтобы завершить конфликт на Украине. Об этом заявил американский журналист Томас Фази на своей странице в социальной сети X.

«Большинство украинцев хотят завершения боевых действий ценой территориальных уступок. Очевиднее некуда, что НАТО использует режим Зеленского не только ради прокси-войны с Россией, но и против воли украинского народа», — написал он.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта на Украине не зашел в тупик. Он подчеркнул, что Киев не намерен сдаваться. По словам главы Украины, нужно организовать трехстороннюю встречу, продолжая дипломатический трек. Он отметил, что для продвижения своей позиции Киеву необходимо добиться успехов на поле боя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok