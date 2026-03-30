Большинство граждан Украины готовы отказаться от территорий Донбасса, чтобы завершить конфликт на Украине. Об этом заявил американский журналист Томас Фази на своей странице в социальной сети X.
«Большинство украинцев хотят завершения боевых действий ценой территориальных уступок. Очевиднее некуда, что НАТО использует режим Зеленского не только ради прокси-войны с Россией, но и против воли украинского народа», — написал он.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта на Украине не зашел в тупик. Он подчеркнул, что Киев не намерен сдаваться. По словам главы Украины, нужно организовать трехстороннюю встречу, продолжая дипломатический трек. Он отметил, что для продвижения своей позиции Киеву необходимо добиться успехов на поле боя.