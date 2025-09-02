Голый россиянин забрался на кондиционер и напугал соседей

Голый хабаровчанин забрался на кондиционер в многоэтажном доме и напугал соседей

В Хабаровске голый мужчина забрался на блок кондиционера в многоэтажном жилом доме на улице Ворошилова и напугал соседей. Об этом сообщил Telegram-канал NewsKhv.

По сведениям российского издания, местные жители услышали крики о помощи и заметили на высоте горожанина без одежды.

Он просил мать обратиться в «посольство его страны». Кроме того, нарушитель спокойствия признался, что употреблял наркотические вещества.

К месту вызвали бригаду медиков.

До этого в Адлере в Краснодарском крае девушка разделась во время поездки в такси.

Еще раньше в Мурино Ленинградской области голая женщина бросалась на машины и пугала водителей. Спустя некоторое время ее увели с проезжей части и передали врачам.