Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:00, 2 сентября 2025Экономика

Индия собралась нарастить поставки одной продукции в Россию из-за давления США

Reuters: Индия намерена нарастить экспорт фармацевтики в РФ из-за давления США
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Amit Dave / Reuters

Индийские фармацевтические компании активно занялись поиском альтернативных рынков сбыта для своей продукции на фоне резкого повышения импортных пошлин США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В качестве одного из вариантов индийские компании рассматривают российский рынок. Среди других перспективных направлений они выделяют Бразилию и Нидерланды, уточняют собеседники агентства.

Индийская фармацевтическая продукция, в отличие от других товарных категорий, освобождена от 50-процентных пошлин США. Однако неизвестно, как сложится ситуация в дальнейшем. На этом фоне в местной фармацевтической отрасли усиливаются тревожные настроения. Поиск альтернативных рынков сбыта представляется отраслевым компаниям вариантом подстраховки.

У индийских фармацевтов есть потенциал для увеличения экспорта на новые рынки на 20 процентов к нынешнему уровню, утверждают источники агентства в деловых кругах. Увеличение доли компаний из азиатской страны на рынках РФ, Бразилии, Нидерландов и других стран может снизить их зависимость от сбыта в США, резюмируют они.

Материалы по теме:
«Люди начали паниковать». Почему Трамп сначала объявил миру торговую войну, а потом сдал назад?
«Люди начали паниковать». Почему Трамп сначала объявил миру торговую войну, а потом сдал назад?
10 апреля 2025
Индия не намерена прекращать закупки нефти у России. Они продолжатся даже после угроз со стороны США
Индия не намерена прекращать закупки нефти у России. Они продолжатся даже после угроз со стороны США
2 августа 2025

Повышенные пошлины США в отношении ряда категорий индийских товаров вступили в силу в конце августа. Поводом для резкого увеличения тарифов послужили продолжающиеся закупки российской нефти. В администрации Белого дома неоднократно предупреждали Нью-Дели, что импорт энергоресурсов из РФ финансирует продолжение боевых действий на Украине.

В Торгово-промышленной палате азиатской страны предупредили, что ужесточение таможенной политики США может привести к сокращению суммарного экспорта Индии на 10-15 процентов. Под угрозой могут оказаться миллионы рабочих мест. На этом фоне в бизнес-организации призвали местное правительство и профильные ведомства как можно скорее найти альтернативные рынки сбыта для индийской продукции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев ответил президенту Финляндии на слова о победе над СССР и показал карту

    Сразу несколько детей упали в обморок на торжественной линейке в столице региона России

    Авиакомпания поселила в одном номере пассажирку и пытавшегося изнасиловать ее мужчину

    Испуг стран НАТО перед ШОС объяснили

    Стало известно о мерах безопасности в якобы обследовавшем Трампа госпитале

    В Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктуры

    Индия собралась нарастить поставки одной продукции в Россию из-за давления США

    Мужчина попытался добраться вплавь до материка со знаменитого острова-тюрьмы и захлебнулся

    Популярного российского блогера взломали мошенники

    Минобороны рассказало о создании нового «Можайца»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости