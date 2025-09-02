Индия собралась нарастить поставки одной продукции в Россию из-за давления США

Reuters: Индия намерена нарастить экспорт фармацевтики в РФ из-за давления США

Индийские фармацевтические компании активно занялись поиском альтернативных рынков сбыта для своей продукции на фоне резкого повышения импортных пошлин США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В качестве одного из вариантов индийские компании рассматривают российский рынок. Среди других перспективных направлений они выделяют Бразилию и Нидерланды, уточняют собеседники агентства.

Индийская фармацевтическая продукция, в отличие от других товарных категорий, освобождена от 50-процентных пошлин США. Однако неизвестно, как сложится ситуация в дальнейшем. На этом фоне в местной фармацевтической отрасли усиливаются тревожные настроения. Поиск альтернативных рынков сбыта представляется отраслевым компаниям вариантом подстраховки.

У индийских фармацевтов есть потенциал для увеличения экспорта на новые рынки на 20 процентов к нынешнему уровню, утверждают источники агентства в деловых кругах. Увеличение доли компаний из азиатской страны на рынках РФ, Бразилии, Нидерландов и других стран может снизить их зависимость от сбыта в США, резюмируют они.

Повышенные пошлины США в отношении ряда категорий индийских товаров вступили в силу в конце августа. Поводом для резкого увеличения тарифов послужили продолжающиеся закупки российской нефти. В администрации Белого дома неоднократно предупреждали Нью-Дели, что импорт энергоресурсов из РФ финансирует продолжение боевых действий на Украине.

В Торгово-промышленной палате азиатской страны предупредили, что ужесточение таможенной политики США может привести к сокращению суммарного экспорта Индии на 10-15 процентов. Под угрозой могут оказаться миллионы рабочих мест. На этом фоне в бизнес-организации призвали местное правительство и профильные ведомства как можно скорее найти альтернативные рынки сбыта для индийской продукции.