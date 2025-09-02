Спорт
23:05, 2 сентября 2025Спорт

Иностранный футболист «Краснодара» сравнил чемпионаты России и Франции

Бразильский новичок «Краснодара» Жубал заявил, что РПЛ не уступает Лиге 1
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Бразильский новичок «Краснодара» Жубал сравнил чемпионаты России и Франции. Его слова приводит Odds.ru.

«Сравнить Российскую премьер-лигу (РПЛ) и Лигу 1? Похожие чемпионаты. И в России, и во Франции много хорошо физически развитых игроков, много борьбы. Не думаю, что РПЛ уступает по уровню Лиге 1», — заявил иностранный футболист.

Жубал признался, что в межсезонье у него было несколько вариантов продолжения карьеры. При этом бразилец отметил, что быстро решил присоединиться к «Краснодару».

32-летний Жубал перешел в «Краснодар» в июле этого года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

17 августа защитник калининградской «Балтики» Александр Филин сравнил российский и бельгийский чемпионаты. Футболист отметил, что бельгийский чемпионат быстрее. При этом Филин признал, что в чем-то РПЛ превосходит зарубежный турнир. «Инфраструктура в России бешеная. Поля тренировочные, игровые, базы клубов и все такое. По мне, так мало какая сравнится с нашей», — сказал он.

