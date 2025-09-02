Мир
Ирландия заявила о готовности участвовать в миротворческой миссии на Украине

Марина Совина
Фото: Globallookpress.com

Дублин готов участвовать в миротворческой миссии на Украине. Об этом в телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Ирландии Михол Мартин, пишет ТАСС.

«Я заверил <...> Зеленского в том, что Ирландия готова поддержать работу ["коалиции желающих"]», — указал он.

Политик добавил, что Ирландия может участвовать в любой миротворческой миссии с надлежащим мандатом в соответствии с Уставом ООН.

Ранее Зеленский и премьер-министр Ирландии подписали соглашение о поддержке Украины и сотрудничестве между двумя странами.

