Капитана катера задержали из-за стоившей россиянину жизни поездки

В Петербурге после гибели туриста задержали капитана катавшего его катера

В Санкт-Петербурге капитана катера задержали после стоившей мужчине поездки по каналу Грибоедова. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным издания, ЧП случилось 31 августа, когда парень с девушкой попросили их прокатить с ветерком. Однако, выходя с катера на причал, юноша споткнулся, упал в воду и обратно не всплыл. По некоторым данным молодой человек был в нетрезвом виде.

