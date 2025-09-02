Силовые структуры
14:31, 2 сентября 2025Силовые структуры

Капитана катера задержали из-за стоившей россиянину жизни поездки

В Петербурге после гибели туриста задержали капитана катавшего его катера
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге капитана катера задержали после стоившей мужчине поездки по каналу Грибоедова. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным издания, ЧП случилось 31 августа, когда парень с девушкой попросили их прокатить с ветерком. Однако, выходя с катера на причал, юноша споткнулся, упал в воду и обратно не всплыл. По некоторым данным молодой человек был в нетрезвом виде.

В марте житель Санкт-Петербурга чуть не утонул в ледяной реке. Он уронил наушники на лед Невы и провалился в реку, пытаясь их достать.

    Все новости