Кармен Электра похвасталась фигурой в микрошортах

53-летняя актриса Кармен Электра похвасталась фигурой в джинсовых микрошортах
Мария Винар

Кадр: @carmenelectra

Американская модель, актриса, певица, танцовщица Тара Ли Патрик, известная под псевдонимом Кармен Электра, похвасталась фигурой в откровенном виде. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

53-летняя знаменитость предстала на размещенных кадрах в джинсовых микрошортах и бюстгальтере от бикини красного цвета. При этом она позировала перед камерой с макияжем, выполненном в стиле smoky eyes, и распущенными локонами.

Поклонники оценили стройное тело звезды «Очень страшного кино» и «Спасателей Малибу» в комментариях под публикацией. «Выглядишь абсолютно потрясающе и горячо», «Как можно быть в таком возрасте настолько красивой?», «Восхищаюсь тобой», «Красотка», «Шикарная женщина», — высказывались они.

В августе Кармен Электра привлекла внимание папарацци непристойной деталью в образе во время прогулки по Западному Голливуду.

