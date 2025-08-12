Непристойная деталь в образе 53-летней Кармен Электры привлекла внимание папарацци

Американская модель, актриса, певица, танцовщица Тара Ли Патрик, известная под псевдонимом Кармен Электра, прогулялась по Западному Голливуду и привлекла внимание папарацци. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

53-летняя знаменитость попала в объективы камер в джинсах с высокой посадкой и золотистых босоножках с открытыми носами. Кроме того, она дополнила свой образ золотыми ожерельями и надела облегающую белую футболку, сквозь ткань которой виднелся пирсинг на сосках.

Фото: SPOT / BACKGRID / Legion-media.com

В разговоре с журналистами Электра призналась, что проколы ненастоящие. По ее словам, она надела под футболку нижнее белье с имитацией пирсинга сосков, который ей подарила американская телезвезда Ким Кардашьян. «Ким на самом деле прислала мне этот бюстгальтер. Он выглядит так, будто у меня проколота грудь, но это не так, это бюстгальтер. Она такая милая, она лучшая. Я люблю Ким», — подчеркнула звезда.

