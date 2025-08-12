Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:45, 12 августа 2025Ценности

Непристойная деталь в образе 53-летней Кармен Электры привлекла внимание папарацци

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: SPOT / BACKGRID / Legion-media.com

Американская модель, актриса, певица, танцовщица Тара Ли Патрик, известная под псевдонимом Кармен Электра, прогулялась по Западному Голливуду и привлекла внимание папарацци. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

53-летняя знаменитость попала в объективы камер в джинсах с высокой посадкой и золотистых босоножках с открытыми носами. Кроме того, она дополнила свой образ золотыми ожерельями и надела облегающую белую футболку, сквозь ткань которой виднелся пирсинг на сосках.

Фото: SPOT / BACKGRID / Legion-media.com

В разговоре с журналистами Электра призналась, что проколы ненастоящие. По ее словам, она надела под футболку нижнее белье с имитацией пирсинга сосков, который ей подарила американская телезвезда Ким Кардашьян. «Ким на самом деле прислала мне этот бюстгальтер. Он выглядит так, будто у меня проколота грудь, но это не так, это бюстгальтер. Она такая милая, она лучшая. Я люблю Ким», — подчеркнула звезда.

Ранее сообщалось, что Кармен Электра в блестящем купальнике прогулялась по пляжу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил началом «третьей войны»

    Белый дом отказался подключать Зеленского к встрече Путина и Трампа

    Орбан пригрозил Украине

    Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм объявил войну семье. В разладе звездного семейства винят его жену

    Женщина трижды пыталась скормить мужу отравленную еду и в итоге погубила свекровь

    В Британии раскрыли важную деталь переговоров Путина и Трампа

    Орбан подвел итоги конфликта на Украине

    Экс-премьер Украины раскрыл помеху урегулированию конфликта

    Женщинам назвали неочевидные причины снижения сексуального влечения

    Белый дом раскрыл детали предстоящей встречи Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости