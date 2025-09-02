Ким Чен Ын починил лифт

ЦТАК: Ким Чен Ын поручил починить лифт при осмотре дома в Пхеньяне

Лидер КНДР Ким Чен Ын поручил починить лифт во время осмотра жилого дома в Пхеньяне. Об этом пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Инцидент произошел в марте 2017 года. Глава Северной Кореи вместе с чиновниками посетил 70-этажное здание на улице Ремен. Группа воспользовалась лифтом, чтобы спуститься на первый этаж, и во время поездки Ким Чен Ын заметил, что при движении кабины из-за отрицательного давления возникает шум ветра. В связи с этим он поручил сделать отверстия в нескольких участках шахты, чтобы снизить давление и решить проблему.

