Экономика
18:13, 2 сентября 2025Экономика

Ким Чен Ын починил лифт

ЦТАК: Ким Чен Ын поручил починить лифт при осмотре дома в Пхеньяне
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Лидер КНДР Ким Чен Ын поручил починить лифт во время осмотра жилого дома в Пхеньяне. Об этом пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Инцидент произошел в марте 2017 года. Глава Северной Кореи вместе с чиновниками посетил 70-этажное здание на улице Ремен. Группа воспользовалась лифтом, чтобы спуститься на первый этаж, и во время поездки Ким Чен Ын заметил, что при движении кабины из-за отрицательного давления возникает шум ветра. В связи с этим он поручил сделать отверстия в нескольких участках шахты, чтобы снизить давление и решить проблему.

Ранее в Кремле раскрыли подробности встречи Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина. По словам помощника главы государства по международным делам Юрия Ушакова, лидеры вместе примут участие в мероприятиях по случаю 80-летней годовщины окончания Второй мировой войны и, возможно, продолжат общение после.

