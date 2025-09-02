Мир
В Кремле раскрыли подробности встречи Путина и Ким Чен Ына

Ушаков: Путин и Ким Чен Ын будут вместе на параде и продолжат общение после него
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: KCNA / Reuters

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын будут вместе присутствовать на мероприятиях по случаю 80-летней годовщины окончания Второй мировой войны и, возможно, продолжат общение по их окончании. Об этом сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Мы знаем, что [Ким Чен Ын] уже на территории КНР, завтра наш президент и Ким Чен Ын будут вместе на параде, будут вместе на приеме. Мы исходим из того, что их контакт на этих двух мероприятиях будет продолжен в двустороннем плане», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что представители России и КНДР обсудят возможность встречи Путина с Ким Чен Ыном после прибытия северокорейского лидера в Пекин.

До этого сообщалось, что Ким Чен Ын отправился из Пхеньяна в Пекин на специальном поезде.

