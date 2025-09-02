Коллекторов обвинили в угрозах семье бойца СВО из-за микрокредита в девять тысяч рублей

В Уфе коллекторы угрожают семье бойца СВО из-за долга в 12 тысяч рублей

В Уфе коллекторов обвинили в угрозах семье бойца специальной военной операции (СВО) из-за микрокредита в 12 тысяч рублей. Об этом пишет Baza в Telegram.

По информации издания, в июне находившийся в отпуске с ранением военнослужащий занял девять тысяч рублей у микрофинансовой организации «ЗТЧ», после чего вернулся в зону боевых действий. Со временем долг вырос до 12 тысяч рублей, но боец их так и не вернул. Вскоре родителям солдата начали поступать сообщения капслоком на ломаном русском и с обилием мата с неизвестного номера, автор которых пригрозил «поднять всех на уши».

Как выяснила Baza, после этого отец военного связался с «ЗТЧ», но общавшаяся с ним сотрудница заявила, что долг скоро полностью уступят коллекторам и ситуация может ухудшиться. При этом сам военный сейчас находится на спецоперации и почти не бывает на связи.

Ранее в Ярославле коллекторы дважды взыскали долг с бойца СВО, получившего на фронте инвалидность. Как стало известно, задолженность образовалась еще в 2019 году, после чего коллекторская организация неоднократно обращалась в суд с исками. В результате, когда мужчине перечислили страховые выплаты за ранение, он недосчитался одного миллиона рублей.